Osimhen Napoli, Manna: «É un tormentone: è vero che c’è una clausola, lavoriamo per una soluzione»

Osimhen, le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sul futuro dell’attaccante in prestito al Galatasaray

Giovanni Manna, DS del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha risposto anche a una domanda sul futuro di Victor Osimhen. Di seguito le sue parole.

«Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso».