Osimhen, pronto un mega scambio tra il Napoli e quella big estera. Un colpo che fa sognare i tifosi partenopei - Calcio News 24

Osimhen, pronto un mega scambio tra il Napoli e il Manchester United. Quel colpo potrebbe fare la differenza in casa partenopea

L’Al Hilal è tornato alla carica per Victor Osimhen. Nella giornata di ieri, il club saudita ha riallacciato i contatti con l’entourage dell’attaccante nigeriano, attualmente legato al Napoli da un contratto valido fino al 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i sauditi tenteranno oggi un nuovo assalto per convincere il giocatore a trasferirsi in Arabia Saudita. Tuttavia, un cambio di rotta da parte di Osimhen appare al momento improbabile.

Sul fronte europeo, continua a monitorare la situazione il Manchester United. Il club inglese, pronto ad aprire un nuovo ciclo tecnico, vorrebbe portare Osimhen a Old Trafford per diventare il perno dell’attacco. Al momento non ci sono state proposte ufficiali al Napoli, ma i Red Devils stanno valutando la formula migliore per convincere Aurelio De Laurentiis ad aprire una trattativa.

Tra le opzioni al vaglio del Manchester United, ci sarebbe anche l’inserimento di una contropartita tecnica oltre a un importante conguaglio economico. Il nome che stuzzica i dirigenti inglesi è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese reduce da una buona stagione con il Bologna e considerato l’alternativa ideale a Romelu Lukaku (ex Inter).

Nel suo palmarès figurano già trofei di rilievo: una Champions League, tre Bundesliga, una Supercoppa Europea, una Coppa di Germania, due Supercoppe tedesche e un campionato di Serie C tedesca. Un profilo interessante, che potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’affare Osimhen.