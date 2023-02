Osimhen non smette di segnare: il bomber del Napoli centra un altro record

Victor Osimhen non vuole saperne di smettere di segnare: il bomber nigeriano del Napoli ha centrato un altro record

Come riferito da OptaPaolo, Victor Osimhen si sta prendendo sempre più record in questa stagione in cui non smette di andare a segno.

Il bomber del Napoli è infatti all’ottava gara di fila a segno con quella di oggi e, a 24 anni e 58 giorni, è il secondo più giovane di sempre a riuscirci dopo Roberto Muzzi (23 anni e 165 giorni nel 1995).