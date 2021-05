L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen ha voluto mandare un messaggio di saluto al tecnico Rino Gattuso

Victor Osimhen ha voluto salutare con un messaggio via social l’allenatore Rino Gattuso che lo ha voluto e accolto in questa stagione al Napoli. Messaggio di ringraziamento strappa lacrime quello del nigeriano al suo ormai ex tecnico.