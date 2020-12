Ozil: «La Juve ormai non domina più. Sogno di giocare con Buffon»

Le parole del giocatore dell’Arsenal Mesut Ozil sulla Serie A, sulla corsa Scudetto e anche su Buffon e Ramsey

Mesut Ozil, giocatore dell’Arsenal, ha parlato su Twitter, rispondendo alle domande dei suoi followers. Il tedesco ha parlato anche della Juventus, della Serie A, e non solo. Ecco le sue parole.

LA SERIE A – «E’ davvero emozionante questa stagione perché la Juve non domina più di tanto. È bello vedere entrambe le squadre milanesi tornare al top: sarà una sfida dura fino alla fine. Penso che in questa stagione il titolo sia possibile per diverse squadre, davvero non so chi ce la farà».

SOGNI – «Mi piacerebbe giocare con Zinedine Zidane, ma sarebbe stato difficile visto che siamo entrambi n. 10. Direi anche Dennis Bergkamp, Robert Pires, Ridvan Dilmen e Gigi Buffon».

RAMSEY – «Aaron è un giocatore fantastico oltre ad essere anche un buon amico. È stato un fantastico compagno di squadra».