Padania Football Association “Progetto No Limits” trionfa a Canneto sull’Oglio: conquistato il 16° Torneo Internazionale Tuttingioco

La Padania Football Association – Progetto No Limits ha vinto il primo livello del 16° Torneo Internazionale Tuttingioco 2025 a Canneto sull’Oglio

Grande successo per la Padania Football Association – Progetto No Limits, che si è aggiudicata la vittoria nel primo livello del 16° Torneo Internazionale Tuttingioco 2025. La prestigiosa competizione di calcio a 5 per atleti diversamente abili, giunta alla sua sedicesima edizione, ha visto la partecipazione di 32 squadre e ha celebrato lo sport e l’inclusione.

La rappresentativa dei “Territori Padani” (Piemonte – Lombardia – Liguria – Valle d’Aosta – Romagna – Veneto – Trentino – Friuli Venezia Giulia), guidata con perizia dal Commissario Tecnico Mauro Tarasco e sotto la direzione sportiva di O lisse Viscardi, ha dimostrato superiorità e grande affiatamento, superando in un’avvincente finale “LA GAGLIARDA” di San Benedetto del Tronto. Al terzo posto si è classificato il “PARMA F.C.”.

Dalla Padania Football Association sono giunti sentiti ringraziamenti all’organizzazione del Torneo, in particolare al patron Francesco Zucca e al suo stretto collaboratore Andrea Deantoni. Un plauso è stato esteso anche a tutte le autorità locali, agli arbitri della Sezione C.S.I di Mantova, ai numerosi volontari – della U.S. Cannetese, dell’A.V.I.S. di Canneto, della A.S.D. Fuorigioco ODV Onlus – e a realtà come l’Hospitale B&B I Mori di Sorbara d’Asola e Different Noleggi. Un ringraziamento speciale è andato ai partner Banca d’Alba e Tecnotetto, definiti cruciali per il sostegno al progetto. L’evento ha visto la partecipazione di ben 32 società sportive, testimoniando la vasta portata, sia italiana che internazionale, del calcio disabile.

Il C.T. Mauro Tarasco, facendosi portavoce anche del Presidente Alberto Rischio, ha voluto dedicare un pensiero ai suoi ragazzi: «Desidero ringraziare i nostri atleti che hanno formato un gruppo coeso ed omogeneo, giocando di squadra senza inutili personalismi, aiutandosi uno con l’altro. La loro educazione e il rispetto sono stati esemplari, qualità ricambiate dai complimenti dell’organizzazione, dagli arbitri e dal numeroso pubblico presente».

L’associazione guarda già al futuro: il prossimo appuntamento per i ragazzi della P.F.A. No Limits è fissato per un allenamento collegiale a Torino, previsto per metà settembre.

L’entusiasmo è già palpabile per la prossima edizione del torneo.

Le Classifiche Finali del “Tuttingioco 2025”

Di seguito i risultati ufficiali delle diverse categorie:

CLASSIFICA PRIMO LIVELLO: 1° RAPPRESENTATIVA PADANIA FOOTBALL ASSOCIATION – PROGETTO NO LIMITS 2° LA GAGLIARDA San Benedetto del Tronto 3° PARMA F.C.

CLASSIFICA SECONDO LIVELLO: 1° JUVENTUS FOR ONE A 2° FUORIGIOCO A MANTOVA 3° LEINGARTEN (Germania)

CLASSIFICA TERZO LIVELLO: 1° INSUPERABILI GENOVA 2° JUVENTUS FOR ONE B 3° INSUPERABILI TORINO B

FRAME FOOTBALL (Giocatori con deambulatore): A.S.D. VERSO – FUORIGIOCO – MALTA