Padova, la dirigente: «Siamo incazzati e avviliti. Squadra irrispettosa» Così l’ad Bianchi dopo la sconfitta col Palermo

Alessandra Bianchi, ad del Padova, si è sfogata dopo il ko dei veneti contro il Palermo in finale playoff per andare in Serie B.

Le sue parole: «Dal mio punto di vista l’approccio è stato indecoroso e irrispettoso dei cinquecento tifosi che si sono venuti a seguire la squadra in Sicilia. Il presidente Oughourlian era particolarmente avvilito, ma non aveva molta voglia di parlare. Ci siamo scambiati impressioni e scambi sconsolati. Sicuramente dobbiamo ripartire, siamo incazzati e avviliti, ma faccio i complimenti al Palermo a quello che ha fatto. Ci prendiamo un po’ di tempo per le riflessioni e poi faremo le nostre valutazioni. Dobbiamo decidere dopo questo epilogo e capire cosa fare. Abbiamo già fatto qualche mossa, stasera non rispondo a niente perché non si risponde sulla base dell’emotività. Oggi è stata peggio dell’anno scorso. Non si arriva in queste condizioni in finale, è una mancanza di rispetto per noi e per i tifosi. Non è stasera il momento di fare valutazioni sul futuro e su eventuali conferme, meglio non decidere nulla sull’onda dell’emotività».