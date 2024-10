Paganini svela: «Contatti confermati tra Juve e Tomori, su Icardi a gennaio…»

Le parole di Paolo Paganini, giornalista della Rai, sulle strategie di calciomercato della Juventus. Tutti i dettagli in merito

Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 delle strategie di calciomercato della Juventus.

Lei è stato il primo a parlare di Tomori per la difesa della Juventus. Sono confermati i contatti con il suo agente?

«L’idea Tomori è nata in serie di analisi tecnica dopo l’infortunio di Bremer. È nata in questo senso, ma partendo da alcuni presupposti e cioè andare a prendere un difensore che conosce bene il campionato italiano. Andare ad acquistare un difensore di prospettiva, andare ad acquistare un difensore che non costi eccessivamente a livello di ingaggio. Ed andare a prendere un difensore che ha grande affiatamento con Kalulu. Infatti la coppia Kalulu-Tomori è anche stata la coppia dello Scudetto del Milan. I contatti con il suo agente Viktor Kolar sono confermati, c’è stato più di un sondaggio e da parte dell’entourage di Tomori non c’è stato nessun tipo di no. Diciamo che c’è la volontà anche di prendere in considerazione l’ipotesi del trasferimento a Torino».

Qual è la posizione del Milan? Stiamo parlando di un’operazione fattibile già a gennaio?

«Un’operazione forse più fattibile per l’estate, ma dipenderà anche da quello che succederà al Milan per quanto riguarda il discorso dell’allenatore. Se rimane Fonseca, se arriverà un altro allenatore… perché comunque la volontà del Milan è non privarsi a cuor leggero ovviamente di un difensore come Tomori a cui è stato recentemente rinnovato il contratto sino al 2027».

Capitolo attacco. Quali sono i nomi più caldi per gennaio?

«Per quanto riguarda il discorso degli attaccanti diciamo che ad oggi non c’è un’idea ben precisa sul tipo d’attaccante. C’è Raspadori per gennaio, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Icardi. Potrebbe esserci un discorso invece più legato ad un italiano tipo Lucca o Maldini, ma al momento si stanno seguendo varie piste».

