Pagelle Atalanta Cremonese: Krstovic e Zappacosta brillano, male Vardy, Non basta i gol all’esordio di Thorsby. I VOTI
Pagelle Atalanta Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
PAGELLE ATALANTA CREMONEESE
ATALANTA – Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (59′ Kossounou 5.5); Zappacosta 7 (59′ Bellanova 6), Ederson 6, Pasalic 6.5, Zalewski 6.5 (70′ Bernasconi 6); Samardzic 6.5 (70′ Sulemana 6), Raspadori 7 (78′ Musah 6); Krstovic 7.
CREMONESE – Audero 5; Ceccherini 5 (39′ Terracciano 6), Baschirotto 4, Luperto 5.5; Barbieri 5 (84′ Zerbin sv), Thorsby 6.5, Grassi 5.5 (63′ Payero 6), Maleh 5, Pezzella 5; Bonazzoli 5 (46′ Djuric 6), Vardy 5.5 (63′ Sanabria 5).
