Pagelle Atalanta Inter, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Atalanta Inter: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Palladino ha affrontato quella di Chivu

Atalanta-Inter, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26, è terminato 0-1. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A.

L’Inter espugna Bergamo grazie a un gol del solito Lautaro Martinez al 66′, al termine di una partita intensa e combattuta. I nerazzurri di Chivu hanno legittimato il successo con una prestazione solida, soprattutto nel primo tempo, dove hanno creato diverse occasioni e si sono visti annullare un gol a Thuram per fuorigioco. L’Atalanta ha provato a reagire nella ripresa, trascinata dai cambi di Palladino, ma ha sbattuto contro un muro difensivo nerazzurro quasi invalicabile e ha sprecato troppo sotto porta, con Scamacca e Samardzic protagonisti in negativo.

I TOP

Lautaro Martinez (Inter): È l’uomo della provvidenza, il capitano che decide le sorti del match. Dopo un primo tempo in cui impegna Carnesecchi, al 66′ è letale nel sfruttare l’errore di Djimsiti e l’assist di Esposito per sbloccare la gara. Un gol pesante che vale tre punti d’oro. Leader tecnico e carismatico, la sua presenza è imprescindibile per questa Inter. Sempre più capocannoniere del torneo, sempre più decisivo per mantenere in vetta i nerazzurri.

Akanji (Inter): Un gigante in difesa. Monumentale nel primo tempo, quando al 45′ con una scivolata provvidenziale intercetta un filtrante velenoso di Zalewski per De Ketelaere. Ingaggia un duello fisico rusticano con Scamacca e ne esce vincitore. Attento, puntuale e sempre al posto giusto, è il pilastro della retroguardia di Chivu. E dire che nella ripresa ha giocato accusando un dolore al costato.

Carnesecchi (Atalanta): Se l’Atalanta resta in partita fino all’ultimo, gran parte del merito è suo. Nel primo tempo si oppone con sicurezza a Thuram e Lautaro. Nella ripresa, al 56′, compie un vero e proprio miracolo in uscita su Luis Henrique, evitando il gol del possibile vantaggio. Incolpevole sul gol di Lautaro, per il resto è una saracinesca, il che non fa notizia.

I FLOP

Scamacca (Atalanta): La sua prestazione è l’emblema della serata storta dell’attacco atalantino. Nel primo tempo, al 41′, spreca una clamorosa occasione di testa su cross di Pasalic, spizzando il pallone sul fondo da ottima posizione. Nella ripresa si vede annullare un gol per fuorigioco netto e fatica tremendamente contro la marcatura asfissiante di Akanji. Troppo poco per il terminale offensivo della Dea.

Djimsiti (Atalanta): Macchia una prestazione fino a quel momento onesta con un errore decisivo al 66′. Il suo disimpegno errato regala palla a Esposito e spalanca la strada al gol di Lautaro Martinez, un cambio di gioco in orizzontale che porterebbe a durissime reprimende in qualsiasi scuola calcio. Rischia anche successivamente, ma stavolta Esposito lo grazia.

Zappacosta (Atalanta): La sua gara è specchio della difficoltà della Dea nel primo tempo. Al 33′, in una rara ripartenza, ignora i compagni a rimorchio e calcia malamente in curva. Poco incisivo in fase offensiva e spesso in affanno in quella difensiva. La sua partita dura solo un tempo: esce all’intervallo per un problema al flessore, lasciando il posto a Musah.

