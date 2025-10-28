 Pagelle Atalanta Milan, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Atalanta News

Pagelle Atalanta Milan, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Atalanta Milan: ecco i TOP e FLOP della squadra nerazzurra di Juric e i rossoneri di Allegri. Le valutazioni del match della Gewiss

Il turno infrasettimanale vede un match di grande fascino: Atalanta e Milan si affrontano al Gewiss Stadium in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. Ecco le valutazioni della sfida tra nerazzurri e rossoneri

PAGELLE ATALANTA MILAN

ATALANTA – Carnesecchi 6.5; Kossounou 6, Hien 6, Ahanor 5 (72′ Djimsiti 6); Zappacosta 6, De Roon 6 (20′ Brescianini 6), Ederson 6.5, Bernasconi 6 (71′ Bellanova 6); Pasalic 6.5 (82′ Musah s.v.), De Ketelaere 6.5 (82′ Samardzic s.v.); Lookman 7.5. 

MILAN – Maignan 7; Tomori 5, Gabbia 6, Pavlovic 6; Saelemaekers 5 (90′ Athekame s.v.), Fofana 6, Modric 6.5, Ricci 7, Bartesaghi 6.5; Gimenez 5.5 (62′ Loftus-Cheek 6.5), Leao 5 (46′ Nkunku 6.5). 

Milan News

Atalanta Milan 1-1: finisce qui! Allegri e Juric non si fanno male

Atalanta News

Atalanta Milan, Percassi: «Meritavamo di più in termini di punti. Ma abbiamo fiducia nel lavoro di Juric. Dobbiamo continuare a lavorare»

