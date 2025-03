Pagelle Athletic Bilbao-Roma: Valverde non soffre grazie a Hummels ma gioca bene, Ranieri non convince nella formazione iniziale

Tutti i voti ed i giudizi per Valverde e Ranieri nella sfida di Europa League tra Athletic Bilbao-Roma, terminata 3-1 per gli spagnoli

Nel 3-1 dell’Athletic Bilbao sulla Roma quali giudizi ricevono i due allenatori? Andiamo a scoprire quelli di due quotidiani sportivi.

VALVERDE – Il Corriere dello Sport gli dà 7 in pagella: «Ringrazia Hummels e si gode la serata senza bisogno di soffrire troppo». Mezzo voto in più da parte de La Gazzetta dello Sport: «In undici contro dieci diventa facile, ma l’Athletic è ben gestito e stavolta macina trame e allarga bene il gioco».

RANIERI – Lo sconfitto mette d’accordo col 5,5. Il quotidiano della Capitale lo motiva in maniera articolata: «Dire che la partita viene condizionata dall’espulsione di Hummels è poco. Ma stavolta resta qualche dubbio sia su qualche scelta nella formazione iniziale sia sui cambi. A cominciare da Dovbyk che è rimasto fin troppo in campo. Per il resto c’è poco altro da dire, fin qui Sir Claudio ha fatto un capolavoro su questa Roma». La Gazzetta dello Sport fornisce questa analisi: «L’esclusione di Koné pesa, soprattutto una volta rimasti in dieci uomini. Hummels però non lo aiuta».