Voti&Stats
Pagelle Bologna Salisburgo, i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Bologna Salisburgo: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la giornata di Europa League 2025/2026. I voti
Largo successo del Bologna di Italiano allo stadio Dall’Ara che batte il Salisburgo con il risultato di 4-1. Ecco le valutazioni:
I VOTI
BOLOGNA – Ravaglia 7; Zortea 7, Heggem 6.5 (69′ Vitik 6), Lucumì 6.5, Miranda 7; Ferguson 6.5, Pobega 6.5 (74′ Moro 6); Orsolini 7, Odgaard 7 (69′ Fabbian 6), Bernardeschi 7.5 (69′ Dominguez 6); Dallinga 7.5 (81′ Castro 6.5).
SALISBURGO – Schlager 6; Lainer 5, Gadou 5, Rasmussen 5.5, Terzic 5; Yeo 5, Bidstrup 5.5 (60′ Ratkov 6), Diabate 6 (60′ Alajbegovic 6), Bischoff 5.5 (74′ Lukic 6); Baidoo 5.5 (81′ Konate sv), Vertessen 6(74′ Aguilar 6).
