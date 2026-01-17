Pagelle Cagliari Juventus: Mazzitelli eroico e Mina cancella David, si salva solo Yildiz. I voti ai protagonisti in campo all’Unipol Domus

La Juventus cade rovinosamente in Sardegna, incassando una sconfitta pesante in ottica classifica. Nel 21° turno di Serie A, il Cagliari supera 1-0 i bianconeri grazie a una prestazione di cuore e organizzazione tattica. La squadra di Luciano Spalletti domina nel possesso ma si rivela estremamente fumosa dalla trequarti in su, pagando a caro prezzo l’unica vera disattenzione difensiva.

Tra le fila dei Sardi, guidati magistralmente da Fabio Pisacane (7), brilla la stella di Luca Mazzitelli (7.5). Il centrocampista non solo decide il match con una rete pregevole, ma giganteggia in mediana salvando anche un gol sulla linea. Monumentale la prova del reparto arretrato: il portiere Elia Caprile (7) è un muro su Miretti e Cambiaso, mentre Yerry Mina (7) annulla fisicamente il bomber canadese Jonathan David (5), costretto a un lavoro sporco che lo allontana dalla porta. Ottima l’intuizione del tecnico rossoblù su Gianluca Gaetano (7), perfetto nell’insolito ruolo di playmaker.

Notte fonda per la Vecchia Signora. Sul banco degli imputati finisce la gestione del gol subito: Mattia Perin (5.5) appare mal posizionato e in ritardo, mentre Pierre Kalulu (5) commette un errore grave perdendo la marcatura e lasciando l’avversario libero di girarsi. Delude pesantemente Teun Koopmeiners (5): l’olandese è l’ombra di se stesso, autore di una prova opaca e imprecisa. Gli ingressi dalla panchina non aiutano: Lois Openda (5.5) e l’esterno Edon Zhegrova (5) risultano impalpabili, sbattendo contro il muro eretto dai padroni di casa.

Le uniche note liete per i Piemontesi arrivano dai singoli. Il talento turco Kenan Yildiz (6.5) è l’ultimo ad arrendersi, creando scompiglio con i suoi slalom, mentre in difesa convince la puntualità dell’inglese Lloyd Kelly (6.5). Spalletti paga la sterilità offensiva: ora la palla passa a Damien Comolli, chiamato a intervenire sul mercato per risolvere il cronico “mal di gol”.

