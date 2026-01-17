Moviola Cagliari Juventus, Massa salvato dal Var: gli episodi dubbi del match dell’Unipol Domus, valido per la 21^ giornata di Serie A

La trasferta in terra sarda si rivela amara per la Juventus, sconfitta 1-0 dal Cagliari nel 21° turno di Serie A. Ma oltre al risultato del campo, che premia la grinta dei padroni di casa, a far discutere è la direzione di gara di Davide Massa. L’arbitro della sezione di Imperia si è reso protagonista di una prestazione giudicata “opaca” e incerta, salvata in extremis da un errore marchiano solo grazie all’intervento provvidenziale della sala VAR.

L’episodio chiave che avrebbe potuto indirizzare diversamente il match arriva al minuto 16. Fabio Miretti, talentuoso centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio bianconero, si inserisce pericolosamente in area di rigore sfruttando una sponda aerea del difensore Pierre Kalulu. Nel momento della conclusione, il giovane della Vecchia Signora entra in contatto con Luca Mazzitelli e finisce a terra. La dinamica inganna Massa, che indica immediatamente il dischetto concedendo il penalty.

Tuttavia, la tecnologia corregge la svista. Richiamato al monitor per l’On Field Review, il direttore di gara è costretto a tornare sui suoi passi: le immagini chiariscono che è il capitano dei Rossoblù, ex centrocampista di Frosinone e Como, a guadagnare per primo la posizione mettendo il piede davanti a quello dell’avversario. È Miretti, dunque, a colpire il difendente nel tentativo di calciare, commettendo fallo. Il rigore viene revocato: decisione corretta dal punto di vista regolamentare.

La serata complicata degli ospiti prosegue al 30′, quando Kenan Yildiz finisce sul taccuino dei cattivi. Il gioiello turco cade in area reclamando un fallo, ma per Massa si tratta di una caduta accentuata: scatta l’ammonizione per simulazione. Nessun dubbio, infine, al 65′: sugli sviluppi di una punizione corta, la palla arriva al limite per Mazzitelli che batte a rete sul primo palo. Il gol è assolutamente regolare e condanna la Juventus alla sconfitta.

