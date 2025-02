Pagelle Club Brugge-Atalanta, i voti ai protagonisti

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per l’andata del playoff di Champions League: pagelle Club Brugge-Atalanta

I TOP e i FLOP del match valido per l’andata del playoff di Champions League 2024/2025: pagelle Club Brugge-Atalanta.

Una gara rovinata da un’incredibile decisione finale da parte dell’arbitro Meler, che ha sanzionato nei minuti di recupero un fallo inesistente da parte di Hien: Bruges-Atalanta è terminata 2-1 per un episodio che rischia di cancellare i tanti contenuti tecnici che invece ci sono stati. Ecco migliori e peggiori della sfida.

I TOP

Basta un’immagine per indicare in Talbi un elemento da seguire: quando è stato sostituito nelle battute finali dell’incontro, un giovane tifoso lo ha salutato mimando un inchino prolungato. Un atto dovuto per le sue irresistibili accelerazioni e anche per l’assist che ha fornito a Jutgla per la rete del vantaggio belga. Si aggiunga che stiamo parlando di un ragazzo 19enne: nella cantera del Bruges, è sicuramente uno dei più brillanti. Nell’Atalanta una nota di merito va a Pasalic: non per il merito della prestazione, tanto è vero che Gasperini non ha esitato a sostituirlo. A premiarlo è il gol del momentaneo 1-1, un inserimento di testa che quest’anno non aveva ancora regalato e il cui peso specifico è altissimo.

I FLOP

Tsolis è sicuramente un talento. Ma è colpevole di egoismo nel primo tempo, quando si è andato a intestardire concludendo centralmente un’azione 3 contro 2 che doveva essere finalizzata in ben altro modo. Per contrappasso – o autolesionismo – nella ripresa Jutgla gli ha sottratto un pallone che stava calciando al volo. Nell’Atalanta Posch ci ha capito veramente poco. Tanto che Gasp per correggere la situazione lo ha spostato di lato e, in parte, ne ha diminuito le palesi difficoltà.