 Colonia-Atalanta, ecco le PAGELLE del match nerazzurro - Calcio News 24
Colonia-Atalanta, ecco le PAGELLE del match nerazzurro

1 minuto ago

Sulemana

I voti, i top e i flop del match valido per l’amichevole dell’Atalanta contro il Colonia

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per l’amichevole precampionato di Serie A 2025/26: pagelle Colonia Atalanta

TOP

Poche note positive in casa Atalanta: un propositivo Palestra, forse qualche uscita precauzionale di Carnesecchi, ma nulla di più.

FLOP

Quasi tutta l’Atalanta alla quale è regnata la confusione totale. Poca intesa tra centrocampo e difesa, costruzione imprecisa, errori e una pericolosità praticamente nulla.

