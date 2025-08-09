Colonia-Atalanta, ecco le PAGELLE del match nerazzurro - Calcio News 24

Atalanta News
Colonia-Atalanta, ecco le PAGELLE del match nerazzurro
I voti, i top e i flop del match valido per l’amichevole dell’Atalanta contro il Colonia
I voti, i TOP e i FLOP del match valido per l’amichevole precampionato di Serie A 2025/26: pagelle Colonia Atalanta
TOP
Poche note positive in casa Atalanta: un propositivo Palestra, forse qualche uscita precauzionale di Carnesecchi, ma nulla di più.
FLOP
Quasi tutta l’Atalanta alla quale è regnata la confusione totale. Poca intesa tra centrocampo e difesa, costruzione imprecisa, errori e una pericolosità praticamente nulla.
Juric, le parole nel post gara di Colonia Atalanta. Cosa ha detto il mister?
Colonia Atalanta 4-0 LIVE: Dea completamente nel pallone