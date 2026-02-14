Voti&Stats
Pagelle Como Fiorentina: Fagioli brilla, Kean non sbaglia, Morata perde la testa! I VOTI
Pagelle Como Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Sinigaglia, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26
PAGELLE COMO FIORENTINA
Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 5.5 (72′ Caqueret 6), Ramon 5.5, Kempf 5, Valle 5.5 (46′ Moreno 6); Perrone 5 (57′ Addai 5.5), Da Cunha 6; Kuhn 5.5 (46′ Rodriguez 6.5), Nico Paz 5, Baturina 5.5; Douvikas 5.5 (57′ Morata 5). All. Fabregas.
Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodò 6, Pongracic 6.5, Ranieri 6.5, Parisi 5; Mandragora 6.5, Fagioli 7 (84′ Ndour s.v.), Brescianini 6.5; Harrison 6, Kean 7 (84′ Piccoli s.v.), Solomon 6.5. All. Vanoli.
