Pagelle Como Lecce, Rodriguez e Perrone brillano e il quarto posto è a un passo! Male Cheddira
Pagelle Como Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
PAGELLE COMO LECCE
Como (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6, Ramon 6.5, Kempf 6.5 (46′ Diego Carlos 6), Moreno 6.5; Perrone 7 (64′ Sergi Roberto 6), Da Cunha 7; Vojvoda 6 (65′ Nico Paz 6), Caqueret 6, Rodriguez 7.5 (84′ Diao s.v.); Douvikas 7 (77′ Morata s.v.).
Lecce (3-5-2) Falcone 6; Siebert 5, Tiago Gabriel 5 (84′ Jean s.v.), Ndaba 5 (46′ Pierotti 6); Veiga 5, Gandelman 5.5 (59′ Ngom 6), Ramadani 5.5, Coulibaly 6, Gallo 5.5; Cheddira 5 (59′ Stulic 6), Banda 6 (73′ Sottil 6).
