Pagelle Cremonese Genoa: Audero decisivo, la sfortuna ferma Bonazzoli! I VOTI
Pagelle Cremonese Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dello Zini, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Cremonese Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
PAGELLE CREMONESE GENOA
VOTI CREMONESE: Audero 7; Terracciano 6,5, Baschirotto 6+, Luperto 6; Zerbin 5,5 (Floriani s.v.), Thorsby 6, Payero 5,5 (Grassi 6), Maleh 6-, Pezzella 5,5 (Barbieri s.v.) ; Vardy 5 (Bonazzoli 6,5), Djuric 5,5 (Sanabria s.v.)
VOTI GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6+, Vasquez 6,5; Norton-Cuffy 6 (Martin s.v.), Malinovskyi 5,5, Frendrup 6 (Amorim s.v.), Ellertsson 6, Messias 6,5 (Baldanzi 6); Vitinha 5,5 (Ekuban 5,5), Colombo 5,5 (Ekathor s.v.).
