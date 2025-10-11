Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match di stasera - Calcio News 24

Italia
Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match di stasera
Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match valido per la Qualificazione ai Mondiali 2026
Ecco le pagelle di Estonia Italia: gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. TOP e FLOP azzurri della gara odierna.
PAGELLE ITALIA
Donnarumma (5)
Di Lorenzo (6)
Bastoni (6,5)
Calafiori (6+)
Dimarco (6,5)
Orsolini (6,5)
Barella (6)
Tonali (7)
Raspadori (6)
Kean (8)
Retegui (6,5)
Cambiaso (6)
Pio Esposito (7)
Spinazzola (6,5)
Cristante (6)
Frattesi (6)
