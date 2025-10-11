 Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match di stasera - Calcio News 24
Italia

Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match di stasera

Donnarumma

Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match valido per la Qualificazione ai Mondiali 2026

Ecco le pagelle di Estonia Italia: gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. TOP e FLOP azzurri della gara odierna.

PAGELLE ITALIA

Donnarumma (5)

Di Lorenzo (6)

Bastoni (6,5)

Calafiori (6+)

Dimarco (6,5)

Orsolini (6,5)

Barella (6)

Tonali (7)

Raspadori (6)

Kean (8)

Retegui (6,5)

Cambiaso (6)

Pio Esposito (7)

Spinazzola (6,5)

Cristante (6)

Frattesi (6)

