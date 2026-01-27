Pagelle Fiorentina Como, i voti della sfida valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

Pagelle Fiorentina Como, i voti della sfida dell’Artemio Franchi: analisi dei protagonisti dell’ottavo di finale di Coppa Italia

Si chiude Fiorentina Como, e con essa si completa il tabellone con l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia 2025/26. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Artemio Franchi.

I VOTI

VOTI FIORENTINA: Christensen 4; Fortini 5, Ranieri 5.5, Comuzzo 5.5, Balbo 6 (66′ Gosens 5.5; Ndour 5.5 (66′ Fagioli 6); Harrison 5.5, Fabbian 6, Brescianini 5.5, Fazzini 5.5 (73′ Solomon 5.5); Piccoli 6.5 (66′ Gudmundsson 5.5).

VOTI COMO: Butez 6; Van Der Brempt 5.5 (46′ Smolcic 6), Ramòn 6.5, D.Carlos 6.5, Moreno 6.5; S.Roberto 7 (70′ Perrone sv), Da Cunha 6; Kuhn 6.5, Caqueret 6, Rodriguez 6 (70′ Addai 6); Douvikas 6.5 (28′ Nico Paz 7, 86′ Morata 7-)

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet