Pagelle Fiorentina Torino 2-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Published

17 minuti ago

on

By

kean

I voti, i top e i flop del match valido per la giornata 24 del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Fiorentina Torino

TOP FIORENTINA TORINO: Solomon, Maripan
FLOP FIORENTINA TORINO: Lazaro, Dodo

VOTI FIORENTINA TORINO:

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6; Dodo 5, Comuzzo 6, Pongracic 6, Parisi 6.5; Fagioli 6.5; Solomon 7 (dall’85’ Ranieri SV), Mandragora 6.5 (dal 73’ Ndour 6), Brescianini 5.5 (dal 73’ Fabbian 6), Gudmundsson 5.5 (dal 48’ Harrison 6.5); Kean 6.5 (dall’85’ Piccoli SV).
Allenatore: Vanoli 6. 

Torino (3–5-2): Paleari 5.5; Marianucci 5.5, Maripan 7, Coco 6; Lazaro 5 (dal 69’ Aboukhlal 6), Casadei 7, Ilkhan 6 (dal 59’ Anjorin 5.5), Gineitis 5.5, Obrador 5.5 (dal 46’ Pedersen 5.5); Kulenovic 6 (dal 59’ Simeone 5.5), Adams 5.5 (dall’83’ Zapata SV).
Allenatore: Baroni 5.5.

