Pagelle Inghilterra Uruguay, i top e i flop dell’amichevole internazionale! Ecco le valutazioni

Pagelle Inghilterra Uruguay: i migliori e i peggiori dell’amichevole internazionale. Ecco le valutazioni ai protagonisti

A Wembley è andata in scena un’amichevole di prestigio tra l’Inghilterra di Tuchel e l’Uruguay guidato da Bielsa. Ecco i top e i flop della sfida:

Un’amichevole viva ma senza emozioni fino al finale, quella che ha avuto luogo in un Wembley affollato di 80.000 spettatori tra Inghilterra e Uruguay. L’1-1 finale premia Bielsa più di Tuchel visto che i suoi sono riusciti solo nei minuti di recupero a evitare la sconfitta. Ecco il merito delle prestazioni individuali.

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I TOP

Marcus Rashford (Inghilterra) È senza dubbio il giocatore più ispirato e intraprendente della formazione inglese, specialmente nel primo tempo. Le sue accelerazioni palla al piede creano continui grattacapi alla retroguardia uruguaiana. Da sottolineare una sgasata clamorosa al 39′ e le numerose combinazioni palla a terra che dimostrano un’ottima condizione fisica e mentale.

È senza dubbio il giocatore più ispirato e intraprendente della formazione inglese, specialmente nel primo tempo. Le sue accelerazioni palla al piede creano continui grattacapi alla retroguardia uruguaiana. Da sottolineare una sgasata clamorosa al 39′ e le numerose combinazioni palla a terra che dimostrano un’ottima condizione fisica e mentale. Cole Palmer (Inghilterra). Il suo ingresso in campo nella ripresa dà una scossa alla trequarti britannica. Estremamente attivo e propositivo, si guadagna diversi calci piazzati pericolosi ed è dal suo piede – direttamente da calcio d’angolo – che nasce l’azione rocambolesca che porta al momentaneo vantaggio inglese firmato da White.

Il suo ingresso in campo nella ripresa dà una scossa alla trequarti britannica. Estremamente attivo e propositivo, si guadagna diversi calci piazzati pericolosi ed è dal suo piede – direttamente da calcio d’angolo – che nasce l’azione rocambolesca che porta al momentaneo vantaggio inglese firmato da White. Federico Valverde (Uruguay). Il faro del centrocampo celeste. Anche in una partita in cui l’Uruguay pensa più a difendersi che ad attaccare, il talento del Real Madrid si fa sentire con chiusure preziose e inserimenti. La freddezza con cui trasforma il rigore decisivo al 94′, silenziando Wembley, certifica il suo spessore internazionale.

I FLOP

Dominic Calvert-Lewin (Inghilterra). Subentra nella ripresa con l’obiettivo di dare peso all’attacco, ma la sua prestazione è da dimenticare. Spreca clamorosamente un’occasione d’oro al 70′, deviando fuori di testa da pochi passi una punizione telecomandata di Palmer. Pochi minuti prima aveva tentato una conclusione al volo finita malamente. Un ingresso decisamente sottotono.

Subentra nella ripresa con l’obiettivo di dare peso all’attacco, ma la sua prestazione è da dimenticare. Spreca clamorosamente un’occasione d’oro al 70′, deviando fuori di testa da pochi passi una punizione telecomandata di Palmer. Pochi minuti prima aveva tentato una conclusione al volo finita malamente. Un ingresso decisamente sottotono. Ben White (Inghilterra). Una serata dai due volti, ma l’errore finale pesa come un macigno. Subentra al 68′ accompagnato dai fischi di Wembley (dopo il suo “esilio” volontario dalla Nazionale), e ha il merito di farsi trovare pronto per il tap-in dell’1-0. Tuttavia, rovina tutto al 91′, commettendo in area un fallo tanto ingenuo quanto fatale su Vinas, che costa il rigore del pareggio uruguaiano.

Una serata dai due volti, ma l’errore finale pesa come un macigno. Subentra al 68′ accompagnato dai fischi di Wembley (dopo il suo “esilio” volontario dalla Nazionale), e ha il merito di farsi trovare pronto per il tap-in dell’1-0. Tuttavia, rovina tutto al 91′, commettendo in area un fallo tanto ingenuo quanto fatale su Vinas, che costa il rigore del pareggio uruguaiano. Agustin Canobbio (Uruguay). Tanto movimento, ma pochissima lucidità. Ha sui piedi un paio di buone occasioni in ripartenza, specialmente una potenziale situazione di superiorità numerica (3 contro 2) nel primo tempo, ma vanifica tutto scegliendo frettolosamente conclusioni dalla distanza che finiscono regolarmente altissime sopra la traversa.