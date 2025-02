Pagelle Inter-Lazio, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025: pagelle Inter-Lazio

I TOP e i FLOP del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025: pagelle Inter-Lazio.

Il 2-0 finale, con una rete per tempo, certifica la superiorità dell’Inter sulla Lazio, definita da un gol capolavoro di Arnautovic e dal rigore trasformato da Arnautovic. In questa maniera i nerazzurri si sono regalati altri due derby da giocarsi ad aprile. Ecco i Top e i Flop della sfida.

I TOP

Impossibile non eleggere Arnautovic a uomo del match. Le ragioni sono molteplici. La sua rete arriva dopo una lunga fase nella quale la partita stanno facendo gli avversari, stabilmente presenti nella metà campo avversaria. Il gol nasce in maniera splendida con una coordinazione perfetta che va a impattare il pallone quando scende, nel punto che più esatto non si può. In più, lo fa con il piede per così dire debole, il sinistro. E dopo che lo si era visto a terra, a urlare di dolore per il male al tendine d’Achille. Nella Lazio il più instancabile nel proporre iniziative in velocità è Isaksen: non sempre produttivo, talvolta egoista (ma anche perché i compagni non seguono come dovrebbero le sue intenzioni), gioca una gara effervescente.

I FLOP

I mugugni di San Siro fanno male, più all’anima che alle orecchie. Alcune giocate tecnicamente molto approssimative da parte di Taremi sono state accompagnate da migliaia di sospiri, per essere buoni. E in alcuni casi è sembrato tra il goffo e lo sfiduciato o anche involgarito dalla combinazione di entrambe le cose. Male nella Lazio Tchaouna: non riesce a fare una sponda degna di tal nome e viene puntualmente mangiato dai difensori avversari, peraltro ben abituati a comportarsi da cannibali anche in contesti più impegnativi di quelli di stasera.