Pagelle Inter, sfilza di bocciati post Parma. Correa nel mirino

Pagelle Inter, tantissimi i bocciati in casa nerazzurra dopo la vittoria arrivata con il Parma ai supplementari. I voti

Neanche l’ombra di un 7 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport per Inter–Parma. O meglio, neanche l’ombra di un 7 per quanto riguarda la squadra nerazzurra.

Arriva la sufficienza stiracchiata per Onana, De Vrij, Bastoni, Asllani, Gosens, Bellanova e Darmian. Salgono fino a 6,5 Dimarco, Dzeko, Acerbi e Martinez, ma non si va oltre. Ci sono infatti anche i 5 all’indirizzo di D’Ambrosio, Dumfries e Gagliardini e l’impietoso 4.5 per Correa, unanimamente il peggior in campo della sfida.