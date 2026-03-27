Pagelle Italia Irlanda del Nord: Tonali gioiello, Retegui delude! I voti dei quotidiani

Pagelle Italia Irlanda del Nord: Tonali gioiello, Retegui delude! I voti dei principali quotidiani sportivi agli Azzurri in campo ieri

L’Italia supera il primo ostacolo nei playoff Mondiali e batte l’Irlanda del Nord con un 2-0 firmato da Sandro Tonali e Moise Kean. Per la squadra di Gennaro Gattuso è stata una partita divisa in due tronconi: più contratta e meno brillante nel primo tempo, più efficace e concreta nella ripresa. A fare la differenza sono stati soprattutto i due marcatori, protagonisti della serata azzurra, mentre non sono mancate valutazioni più severe per altri interpreti.

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Le pagelle dei quotidiani: promossi Tonali e Kean, bocciato Retegui

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi premiano soprattutto Tonali e Kean, i migliori in campo insieme a un positivo Locatelli secondo alcune valutazioni. Più complicata invece la serata di Retegui, insufficiente per tutti e tre i giornali. Buoni riscontri anche per Mancini, Calafiori e Politano, mentre il giudizio su Dimarco, Bastoni e Barella resta tra la sufficienza piena e qualcosa in più.

I voti di Gazzetta, Corriere e Tuttosport

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Donnarumma 6; Mancini 6.5, Bastoni 6 (63′ Gatti 6), Calafiori 6.5; Politano 6.5 (83′ Palestra sv), Barella 6.5, Locatelli 7, Tonali 7.5 (83′ Pisilli 6), Dimarco 6.5; Kean 7 (88′ Raspadori sv), Retegui 5 (63′ Pio Esposito 6.5). Ct: Gattuso 7.

CORRIERE DELLO SPORT – Donnarumma 6; Mancini 6.5, Bastoni 6.5 (63′ Gatti 6), Calafiori 6.5; Politano 6.5 (83′ Palestra sv), Barella 7, Locatelli 6, Tonali 7.5 (83′ Pisilli sv), Dimarco 6; Kean 7.5 (88′ Raspadori sv), Retegui 5 (63′ Pio Esposito 6.5). Ct: Gattuso 6.5.

TUTTOSPORT – Donnarumma 6; Mancini 6,5, Bastoni 6, (63′ Gatti 6), Calafiori 6,5; Politano 7 (83′ Palestra sv), Barella 6,5, Locatelli 6,5, Tonali 8 (83′ Pisilli sv), Dimarco 6,5; Kean 7,5 (88′ Raspadori sv), Retegui 5 (63′ Pio Esposito 6,5). Ct: Gattuso 6,5.