Pagelle Italia-Moldova, i voti ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la sfida delle qualificazioni ai prossimi Mondiali: pagelle Italia-Moldova.

Un’Italia tutt’altro che splendida quella che ha regolato 2-0 la Moldova. I 3 punti arrivano, non la goleada che poteva aggiustare minimamente una situazione complicata. Ecco quali individualità si sono distinte nel bene e nel male.

I TOP

Il merito di avere sbloccato il risultato è di Raspadori. É vero che forse gioca troppo lontano dall’area di rigore e finisce per occuparla poco, ma è sveglio al punto giusto per raccogliere una respinta, si coordina bene e trova l’angolino in maniera precisa. Lavora tantissimo, è vivace, riesce a non mancare mai in un atteggiamento positivo che lui ha, altri decisamente di meno. Ma non è un caso: in fondo lui ha vinto lo scudetto, l’entusiasmo ce l’ha a differenza di altri. Nella Moldova Nicolaescu va in gol ma è oltre la linea. Però non si abbatte, anzi, per tutto il tempo che resta in campo combatte da solo con coraggio e se la sua nazionale meritava indubbiamente un gol è anche per il suo contributo.

I FLOP

Ricci sta in campo solo 45 minuti, poi Spalletti gli va a preferire Barella dirottando Tonali in cabina di regia. Il granata ha il senso di responsabilità, si fa dare il pallone ma è piuttosto sull’ovvio nelle scelte che fa. Privilegia più i tocchi all’indietro che le verticalizzazioni e certo non cambia un’inerzia piuttosto compassata e prevedibile. Nella Moldova Avram non offre mai una sensazione di sicurezza. Sull’1-0 può fare poco, sul raddoppio di Cambiaso la palla gli passa in mezzo alle gambe e non sembra esattamente il massimo della reattività.