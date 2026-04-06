Voti&Stats
Pagelle Juve Genoa: Bremer muro e goleador, ma che Di Gregorio! I VOTI
Pagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le nostre valutazioni ai calciatori in campo per le due squadre.
LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PAGELLE JUVE-GENOA
JUVENTUS (4-3-2-1): Perin 6 (46′ Di Gregorio 7); Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6.5, Cambiaso 6 (83′ Holm sv); Thuram 6, Locatelli 6.5, McKennie 6.5; Conceicao 7 (83′ Miretti sv), Yildiz 6 (90′ Boga sv); David 6 (67′ Milik 6). All. Spalletti
GENOA (3-4-1-2): Bijlow 5.5; Marcandalli 5, Ostigard 5, Vasquez 5.5; Ellertsson 6, Malinovskyi 5.5 (66′ Masini 6), Frendrup 5 (83′ Ekhator sv), Martin 4.5; Messias 5.5 (52′ Baldanzi 6); Vitinha 5.5, Colombo 5 (66′ Ekuban 6). All. De Rossi
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...