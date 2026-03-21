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Pagelle Juve Sassuolo: Yildiz non basta, Locatelli delude sul più bello. I VOTI
Pagelle Juve Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Juve Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6.5, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 5.5 (62′ Miretti 6); Locatelli 5, Thuram 6 (62′ Koopmeiners 6); Conceiçao 7 (87′ Zhegrova sv), McKennie 6, Yildiz 6.5 (79′ Milik sv); Boga 6 (79′ Vlahovic sv)
SASSUOLO (4-3-3): Muric 7.5; Walukiewicz 6, Idzes 5,5, Muharemovic 6.5, Ulisses Garcia 5; Bakola 5.5 (68′ Lauriente 6), Vranckx 6 (80′ Iannoni sv), Koné 6; Berardi 6.5 (92′ Doig sv), Pinamonti 6,5 (80′ Nzola sv), Volpato 6 (68′ Lipani 6)