Pagelle Juventus Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Juventus Torino
TOP JUVENTUS TORINO: Paleari, Ismajli
FLOP JUVENTUS TORINO: Thuram
PAGELLE JUVENTUS TORINO:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6.5, Rugani 6 (dal 45’ Gatti 6), Koopmeiners 6.5, McKennie 5.5, Locatelli 6 (dall’85 Adzic SV), K.Thuram 5.5, Cambiaso 5.5; Conceição 6 (dal 65’ Zhegrova 5.5), Yildiz 5.5 (dall’82 Openda SV), Vlahović 5.5 (dal 65’ David 6).
Torino (3-5-2): Paleari 7; Ismajli 7 (dall’87 Tameze SV), Maripan 6.5, Coco 6; Pedersen 6, Ilic 5.5 (dal 45’ Asllani 6.5), Casadei 6, Vlasic 5.5 (dal 79’ Anjorin SV), Lazaro 6; Simeone 6.5 (dal 79’ Zapata SV), Ngonge 5 (dal 45’ Adams 6).
Juventus Torino LIVE 0-0: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa
Moviola Juventus Torino, l’episodio chiave del match
