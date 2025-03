Pagelle Lecce-Milan, i flop della sfida: Pierret tentenna, Gallo è il casellante sfortunato, Gabbia buca la gara numero 100 con il Diavolo

Pagelle Lecce-Milan, tutti i flop della sfida di Serie A terminata con la rimonta dei rossoneri per 3-2 al Via del Mare. I dettagli

Lecce–Milan è stata una gara piena di colpi di scena. Ai salentini non è bastato passare sul 2-0 grazie alla doppietta di Krstovic. Vistosi sull’orlo del burrone all’ora di gioco, il Diavolo si è risvegliato approfittando dell’autorete di Gallo che ha rimesso in moto la squadra. Il rigore trasformato da Pulisic e l’ulteriore gol dello statunitense ha portato al ribaltone e a impedire che Conceiçao facesse le valigie. Chi sono state le delusioni delle due squadre? Ecco i Flop secondo i due principali quotidiani italiani.

PIERRET – Il Corriere della Sera gli dà 5: «Equilibratore senza equilibrio». Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport: «Primi tocchi molto ordinati, ribalta il gioco rapido per il 2-0. Nel finale però tentenna in area per il possibile 3-3».

GALLO – Parti ribaltare rispetto al compagno. Il 5 gli arriva dalla testata sportiva: «Chiude e riparte, con gamba ed energia, ma costretto sulla difensiva lascia troppo margine sul secondo palo: autogol e poi rete di Pulisic». Per il Corriere il 5,5 si motiva così: «Presidia la fascia con scrupolo da casellante vecchia maniera, ma che sfortuna sul gol che riapre la serata».

GABBIA – Unanimità per il peggiore dei rossoneri: 5. Per il Corriere la spiegazione è questa: «Titubante sul primo gol. Poi ne segna uno, annullato dal Var, ma non basta per la sufficienza». La Gazzetta la vede così: «Centesima poco fortunata con il Milan: sull’1-0 fa due errori, sul secondo non chiude. E gli annullano pure un gol…».