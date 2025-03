Pagelle, Lecce Roma: Cristante e Dovbyk fanno la differenza e trascinano i giallorossi

Pagelle Lecce Roma: Cristante Dovbyk fanno la differenza, era già successo un’altra volta. L’ucraino si è svegliato, il centrocampista mette sostanza

La Roma continua a vincere e lo fa con un’azione ai confini del capolavoro di Dovbyk: l’attaccante di Ranieri si fa ispirare da un lancio di Cristante, vince un corpo a corpo con determinazione, entra in area e chiude il tiro di sinistro sorprendendo Falcone.

Un exploit simile, in collaborazione con il compagno, lo aveva già fatto alla settima giornata a Monza: in quel caso forse fu pure più bello, ma non portò i 3 punti come invece è accaduto ieri a Via del Mare.

La rete della vittoria in Salento gli vale un meritato 7 in pagella da parte del Corriere dello Sport, che lo elegge a migliore in campo della partita. Ecco la motivazione: «Come contro il Cagliari: dopo il letargo il bomber ucraino si sveglia e segna un gol importantissimo. E pure molto bello. Un altro gol da tre punti».

Anche il suggeritore si merita lo stesso voto e per Cristante rappresenta il coronamento di una seconda parte di stagione decisamente più positiva: «Sostanza in mezzo al campo, risolve problemi in fase di copertura e imposta in manovra. Suo il lancio lungo sul gol di Dovbyk»