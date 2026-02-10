Voti&Stats
Pagelle Napoli Como, lariani in semifinale! Lukaku e Lobotka rigori horror, Butez da sogno! I VOTI
Pagelle Napoli Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026.
LE PAGELLE
NAPOLI – Milinkovic-Savic 7; Beukema 5,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6,5; Mazzocchi 5,5 (59′ Politano 6), Elmas 6,5, Lobotka 5 Olivera 5 (59′ Spinazzola 6,5); Giovane 5 (59′ Alisson Santos 6), Vergara 7 (74′ Gutierrez 6); Hojlund 6 (74′ Lukaku 5).
COMO – Butez 7; Smolcic 6,5, Ramon 5 (53′ Kempf 7), Diego Carlos 5, Valle 6; Perrone 5,5, Sergi Roberto 6 (66′ Da Cunha 6); Addai 6,5 (66′ Rodriguez 6), Nico Paz 5,5 (82′ Vojvoda sv), Baturina 7; Caqueret 5,5 (53′ Douvikas 6).
