Pagelle Norvegia Italia, i Top e i Flop del match

I TOP e i FLOP del match valido per la sfida delle qualificazioni ai prossimi Mondiali: pagelle Norvegia Italia.

La sconfitta è stata netta, inequivocabile, maturata interamente nel primo tempo. Il 3-0 di Norvegia-Italia consegna l’ennesimo messaggio di enorme preoccupazione per il futuro azzurro: c’è seriamente il rischio di un altro Mondiale guardato da casa e sarebbe il terzo di fila. Chi sono stati i Top e i Flop della sfida?

I TOP

Nella Norvegia spiccano davvero in tanti. Si sapeva della forza d’urto in avanti, quel che forse non si era capito – ma che abbiamo percepito chiaramente – è che per ritmo, determinazione e qualità negli uomini migliori ha stravinto la sfida. Eleggiamo a Top Musa, funambolo che sin dalle prime battute ha lasciato intendere che i suoi dribbling e le incursioni avrebbero messo in crisi Zappacosta o chiunque si fosse trovato nei suoi paraggi. Di fatto è lui a indirizzare la gara. Lo fa disegnando il corridoio pe Sorloth in occasione dell’1-0. Poi inventa in 2-0 da favola: controllo di tacco, avversari superati come birilli e botta sotto la traversa che Donnarumma può solo sfiorare. Meritatissma la standing-ovation che ne saluta l’uscita dal campo a un quarto d’ora dal termine. Tra gli azzurri si salva proprio Gigio: incolpevole sulle reti incassate, è attento su una conclusione sul suo palo da parte dell’ispirato Sorloth (si era già sull’1-0). E poi merita una menzione per il mea culpa espresso immediatamente alle telecamere

I FLOP

Tra i padroni di casa trovare insufficienze è impossibile. Come provocazione si potrebbe indicare l’inoperosità del portiere Nyland, che si concede giusto un intervento per i fotografi su un colpo di testa di Lucca bloccato in presa. Tra gli azzurri, al contrario, la disfatta è totale. Tenendo conto che Spalletti lo sostituisce per primo e che passa l’intero primo tempo a urlargli contro, il più bocciato di tutti è Rovella, colpevole di non direzionare il pallone nei tempi e nei modi voluti dal Ct. Ma, più correttamente, il 4 in pagella tocca proprio al selezionatore, in modalità Europeo 2024.