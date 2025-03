Pagelle Real Madrid-Atletico Madrid, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2024/25: pagelle Real Madrid-Atletico Madrid

É stato un derby non velocissimo, ma intenso emotivamente e – soprattutto – caratterizzato da 3 gol uno più bello dell’altro. Nell’ordine Rodrygo, Alvarez e Brahim Diaz hanno infilato tre capolavori. Ma non sono stati gli unici a mettersi in mostra. Ecco il meglio e il peggio della sfida di Madrid in versione europea.

I TOP

Ovviamente la copertina la meritano i due goleador per la squadra di casa. Ma la standing-ovation riservata a Valverde alla sua uscita dal campo è indicativa di una prestazione notevole per continuità e incisività. In più, va sempre ricordato che stiamo parlando di un centrocampista adattato a esterno basso nella difesa a 4 e di come vi riesca con enorme disinvoltura. I primi minuti segnano la sfida: è lui a disegnare il corridoio con un lungo filtrante che Rodrygo percorrerà per poi sterzare e concludere laddove Oblak non può arrivarci. Ugualmente meritorio è quando la sua diagonale va a impedire a Lino di segnare l’1-1 in area piccola. Nell’Atletico Alvarez ruba la scena con una rete ai confini dell’irreale, già solo per come pensa di scrivere quella traiettoria splendidamente arcuata da posizione estremamente defilata e per di più dopo un rimpallo vinto. Capite perché talvolta Scaloni lo preferisce a Lautaro nell’Argentina?

I FLOP

Mbappé male male: corre a vuoto, quando corre per la verità, perché nel primo tempo fa il centravanti passeggiante che osserva le frecce Rodrygo e Vinicius partire come una volta faceva lui. Nella ripresa si convince che è arrivato il momento di entrare in gara, si muove di più, si concede qualche vezzo di tacco come se facesse l’occhiolino al pubblico, ma quando accelera non ha benzina e batte in testa. Sul finale sbaglia il concetto di un assist che avrebbe potuto portare al 3-1: invece di servire Vincius in avanti per battere a porta vuota ne cerca il destro prendendolo in controtempo. Nell’Atletico il flop è Galan per come si fa infilare in occasione del vantaggio. Dopo 4 minuti un inizio così avrebbe fatto crollare molti, lui tutto sommato regge, anche se la “colpa” resta.