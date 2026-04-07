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Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: Neuer mostruoso, Olise-Luis Diaz dipingono e Kane rifinisce. Mbappé illude VOTI
Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26
Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26
REAL MADRID: Lunin 6; Alexander-Arnold 6, Rudiger 5.5, Huijsen 5.5 (62′ Militao 6), Carreras 5; Valverde 6, Pitarch 5 (62′ Bellingham 6), Tchouameni 6, Arda Guler 6 (71′ Brahim Diaz 6); Mbappè 7, Vinicius 6. All. Arbeloa 6
BAYERN MONACO: Neuer 7.5; Stanisic 6, Tah 6, Upamecano 6, Laimer 6 (69′ Davies 6); Kimmich 6.5, Pavlovic 6.5 (93′ Goretzka SV); Olise 7, Gnabry 6.5 (69′ Musiala 6), Luis Diaz 7 (93′ Bischof SV); Kane 7. All. Kompany 7
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