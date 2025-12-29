Voti&Stats
Pagelle Roma Genoa, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Roma Genoa: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Gasperini ha affrontato quella di De Rossi
Roma Genoa, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26, è terminato 3-0. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A.
VOTI ROMA-GENOA
ROMA – Svilar 6.5; Mancini 6 (74′ Ghilardi 6.5), Ziolkowski 7, Hermoso 6; Celik 6, Cristante 6 (74′ Pisilli 6), Koné 7.5, Wesley 7 (85′ Rensch sv); Soulé 7.5 (57′ El Shaarawy 6.5), Dybala 7.5; Ferguson 8 (85′ Dovbyk sv).
GENOA – Sommariva 6; Ostigard 5.5 (58′ Marcandalli 6), Otoa 5.5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 4 (58′ Fini 6), Frendrup 5 (79′ Masini sv), Ellertsson 5, Martin 6; Vitinha 5 (58′ Ekhator 6.5), Ekuban 5.5 (58′ Colombo 6).
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano