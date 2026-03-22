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Pagelle Roma Lecce, decide la sfida Robinio Vaz! I giallorossi ripartono in campionato! I VOTI
Pagelle Roma Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Roma Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE ROMA LECCE
ROMA – Svilar 6; Mancini 6 (46′ Ghilardi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 6, El Ayanoui 5.5 (57′ Robinio Vaz 7), Cristante 6.5, Tsimikas 5 (75′ Angelino 6); Pellegrini 6 (79′ Venturino 6), Pisilli 5,5; Malen 6 (75′ Arena 6).
LECCE – Falcone 6; Veiga 6, Tiago Gabriel 6.5, Siebert 5.5, Gallo 5.5; Ramadani 5.5 (85′ Sala sv), Ngom 6; Pierotti 6 (85′ Helgason sv), Gandelman 5 (61′ Fofana 6), Banda 5.5 (67′ N’Dri 6); Stulic 5.5 (61′ Cheddira 5).