Pagelle Roma Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Pagelle Roma Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 12e30 valida per la terza giornata di Serie A 2025/2026

La Roma di Gasperini si scontra con il muro del Torino, subendo la prima sconfitta stagionale in un match avaro di emozioni e occasioni. I giallorossi, forti dei due successi iniziali in Serie A, hanno faticato a scardinare la difesa granata, schierata a cinque e guidata magistralmente da Baroni.

Nonostante il maggior possesso palla, il duo Dybala-Soule è stato contenuto con efficacia. L’unico brivido del primo tempo per il Torino è stato un tiro da centrocampo di Simeone, mentre i giallorossi hanno creato pericoli solo su calcio d’angolo.

La svolta della partita arriva al 59° minuto con Simeone, che sblocca il risultato con un contropiede fulmineo, finalizzato con una splendida rete sul secondo palo. La Roma si lancia all’attacco ma l’inserimento di calciatori come Baldanzi e Ferguson non basta a scardinare la difesa granata. La partita si conclude 0-1. Il club piemontese ottiene un risultato prezioso che gli permette di muovere la classifica in una stagione iniziata in salita. Ecco le pagelle di Roma Torino, i nostri voti:

GIOCATORE TOP ROMA TORINO: Simeone

GIOCATORE FLOP ROMA TORINO: Wesley e Koné

LE PAGELLE ROMA TORINO:

Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6 (dal 79′ El Shaarawy S.V), Mancini 6.5, Ndicka 5.5; Wesley 5, Koné 5.5, Cristante 6 (dal 65′ Pisilli 6), Angelino 5 (dal 79′ Celik S.V); Soulé 6, El Aynaoui 5 (dal 46′ Baldanzi 5); Dybala 5.5 (dal 46′ Ferguson 6). All. Gasperini 5.

Torino (3-4-2-1): Israel 6.5; Maripan 6.5, Ismajli 6.5, Coco 6; Lazaro 6, Casadei 5.5 (dal 64′ Ilic 6), Asllani 6 (dal 80′ Tameze S.V.), Biraghi 6; Ngonge 5.5 (dal 64′ Adams 5.5), Vlasic 6.5 (dal 84′ Anjorin S.V); Simeone 7.5 (dal 64′ Aboukhlal 6.5). All. Baroni 7.