Pagelle Sassuolo Genoa, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Pagelle Sassuolo Genoa 1-2: Ostigard e Malinovskyi trascinano il Grifone, Berardi non basta

Il Genoa centra la sua prima vittoria in campionato grazie a un gol nei minuti di recupero, infliggendo una battuta d’arresto al Sassuolo. La partita sembrava destinata al pareggio, ma la capocciata di Ostigard al 93′ decide il match, regalando tre punti pesantissimi ai rossoblù.

Il Genoa, con la coppia Criscito-Murgita in panchina e sostituti momentanei di Vieira, sorride finalmente: la squadra lascia l’ultimo posto al Verona e prepara il terreno per l’arrivo di De Rossi sulla panchina. I rossoblù passano in vantaggio al 18′ con un gran tiro da fuori di Malinovskyi, prima che il Sassuolo trovi il pari al 47′ con Berardi, che sfrutta una spizzata maldestra di Vitinha su calcio d’angolo e firma il suo 150° gol con la maglia neroverde. Nel finale, Vasquez sfiora il raddoppio, ma è Ostigard a realizzare il gol decisivo su punizione di Martin.

Ecco le Pagelle Sassuolo Genoa con qualche aggiornamento nei voti:

Top & Flop Sassuolo

Berardi 6,5 – Raggiunge quota 150 gol con il Sassuolo, ma non riesce a incidere sul risultato finale.

Muharemovic 6 – Buona prestazione difensiva, ma qualche imprecisione nei passaggi.

Koné 6 – Tecnica interessante, peccato per la sostituzione anticipata.

Muric 5 – Non interviene sul tiro di Malinovskyi, unico errore pesante.

Walukiewicz 5,5 – Sottoposto a pressione dai rossoblù, migliora nel secondo tempo.

Laurienté 5,5 – Prova generosa ma poca incisività davanti, soffre la fisicità degli avversari.

Top & Flop Genoa

Malinovskyi 7,5 – Gol spettacolare e prestazione sempre pericolosa tra le linee.

Ostigard 7 – Partita solida e decisiva con il gol del successo.

Norton-Cuffy 7 – Dominante fisicamente e bravo tecnicamente, in crescita.

Vasquez 5,5 – Si perde Berardi sul gol, qualche imprecisione nel gioco.

Vitinha 5,5 – Troppo ingenuo sulla spizzata che porta al pareggio.

Colombo 6 – Movimenti interessanti, ma manca precisione sotto porta.

Arbitro Feliciani 6,5 – Gestione severa ma corretta, vicino all’azione senza mai strafare.

Il match conferma l’importanza di singoli decisivi come Malinovskyi e Ostigard, mentre il Sassuolo dovrà riflettere sugli errori difensivi. Queste Pagelle Sassuolo Genoa evidenziano come il Grifone sia pronto a scalare la classifica con la nuova gestione tecnica in arrivo.

