Pagelle Sassuolo-Roma 0-1, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Sassuolo-Roma 0-1, le pagelle: Dybala decide, neroverdi generosi ma inconcludenti

La Roma espugna il Mapei Stadium grazie a un gol di Paulo Dybala e conquista tre punti pesantissimi. Il Sassuolo gioca una gara di buona intensità ma paga la mancanza di concretezza negli ultimi venti metri.

SASSUOLO

Muric – 6,5

Tiene in piedi la squadra con due interventi decisivi su Dybala e Lukaku. Incolpevole sul gol subito.

Pedersen – 6

Spinge con costanza, prova a creare superiorità ma manca di precisione nei cross.

Idzes – 5,5

Qualche buon anticipo ma soffre la mobilità degli attaccanti giallorossi. Disattenzione in occasione del vantaggio romanista.

Romagna – 6

Solido nel primo tempo, poi cala alla distanza. Esce acciaccato.

Candé – 6

Subentra con buona energia, ma non riesce a dare la spinta necessaria sulla corsia sinistra.

Matić – 6

Esperienza e ordine, ma ritmo basso. Fa filtro, senza però incidere nella costruzione.

Thorstvedt – 5,5

Alterna buone giocate a momenti di confusione. Ha una palla importante nel finale ma la spreca.

Boloca – 5,5

Corre tanto, ma sbaglia troppi appoggi in uscita. Serve più lucidità.

Berardi – 5,5

Generoso ma impreciso. Tenta il tiro da fuori più volte, senza fortuna. Da lui ci si aspetta di più.

Laurienté – 6

È l’unico a creare costantemente pericoli, ma non trova la zampata giusta.

Pinamonti – 5

Poco servito, ma anche poco presente. Non riesce mai a far salire la squadra.

All. Dionisi – 5,5

Il suo Sassuolo costruisce, ma non finalizza. I cambi non cambiano l’inerzia.

Migliore in campo Sassuolo: Muric (6,5)

Peggiore: Pinamonti (5)

ROMA

Svilar – 6,5

Sicuro tra i pali, dà tranquillità alla difesa. Bravo su Thorstvedt nel finale.

Mancini – 6,5

Guida il reparto con autorevolezza. Non concede nulla in area.

Ndicka – 6

Più discreto, ma efficace. Attento nelle chiusure.

Angelino – 6

Buona spinta sulla sinistra, cross interessanti ma senza assist.

Cristante – 6

Partita di sostanza: corre, chiude e imposta con ordine.

Paredes – 6

Gestisce i ritmi e dà equilibrio. Un po’ troppo compassato.

Dybala – 7,5

Il migliore in campo. Segna con freddezza, ispira ogni azione offensiva. Leader tecnico e carismatico.

Bove – 6

Buon lavoro d’inserimento, anche se cala nel finale.

Baldanzi – 6

Si muove tra le linee, dialoga bene con Dybala. Meno incisivo al tiro.

Lukaku – 6

Fa a sportellate, crea spazi per i compagni ma non trova la via del gol.

All. De Rossi – 7

Imposta una partita pragmatica: squadra solida, cinica e compatta. Gestione matura del vantaggio.

Migliore in campo Roma: Dybala (7,5)

Peggiore: Nessuno sotto la sufficienza

Sintesi finale:

La Roma conquista un successo di misura ma meritato, frutto di organizzazione e solidità difensiva. Il Sassuolo gioca con coraggio, ma ancora una volta spreca troppo. Dybala illumina la serata, mentre Dionisi dovrà lavorare sulla fase offensiva per trasformare il possesso palla in punti reali.

Ecco una versione aggiornata delle pagelle per la partita Sassuolo 0-1 AS Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A 2025-26. Il match è stato deciso da un gol di Paulo Dybala al 16′ che ha riportato la Roma in vetta insieme al Napoli. Sport Mediaset+2Football Italia+2

Sassuolo

Muric – 6,5

Ha tenuto bene la porta con interventi vitali, evitando un passivo più pesante.

Walukiewicz – 6,0

Buone chiusure sulla fascia destra, ma troppo poco nei contributi offensivi.

Idzes – 5,5

Qualche anticipo riuscito, ma troppo lento nei momenti decisivi.

Romagna – 6,0

Partita ordinata fino all’uscita per infortunio; presenza rilevante.

Candé (subentrato) – 6,0

Entra con grinta e prova a dare spinta, non cambia però le sorti della gara.

Matić – 5,5

Tenta ordine e filtro in mezzo al campo, però manca incisività.

Thorstvedt – 5,5

Qualche spunto, ma impreciso in fase d’uscita e poco produttivo in attacco.

Boloca – 5,5

Corsa e voglia, ma troppi errori negli appoggi e nella scelta delle giocate.

Berardi – 5,5

Attivo sulla fascia, tuttavia senza quella brillantezza che serve per cambiare la gara.

Laurienté – 6,0

Il più pericoloso dei neroverdi: prova a saltare l’uomo, crea occasioni, ma non concretizza.

Pinamonti – 5,0

Sostanzialmente invisibile: poco coinvolgimento, troppe volte fuori dalla manovra.

All. Grosso – 5,5

Assetto e intensità ci sono, ma la squadra non trasforma il predominio in gol; serve maggiore concretezza.

Migliore in campo Sassuolo: Muric (6,5)

Peggiore in campo Sassuolo: Pinamonti (5,0)

Roma

Svilar – 6,5

Sereno tra i pali, attento soprattutto nella ripresa quando il Sassuolo ha alzato il ritmo.

Mancini – 6,5

Solido in difesa, guida con autorevolezza il reparto.

Ndicka – 6,0

Buona prova in copertura, seppur senza accelerazioni decisive.

Angelino – 6,0

Spinta costante sulla fascia, qualche buon cross ma senza assist.

Cristante – 6,0

Mette ordine a centrocampo e partecipa all’azione che porta al gol di Dybala.

Paredes – 6,0

Regista misurato: buon filtro ma manca il guizzo che avrebbe chiuso la partita prima.

Dybala – 7,5

Decisivo: finda il vantaggio al 16′ e guida la squadra con esperienza. Il migliore in campo.

Baldanzi – 6,0

Buona presenza tra le linee, dialoga bene con Dybala ma non impatta nel finale.

Wesley – 6,0

Forza fisica e movimento utile: non trova il gol ma aiuta a tenere alta la pressione.

All. Gasperini – 6,5

Gestione matura del vantaggio: squadra disciplinata, rischi contenuti e tre punti conquistati.

Migliore in campo Roma: Dybala (7,5)

Peggiore in campo Roma: Nessuno sotto la sufficienza.

Sintesi

La Roma porta a casa una vittoria importante grazie a un gol di qualità e un atteggiamento maturo, soprattutto nella gestione del vantaggio. Il Sassuolo ha messo in campo volontà e intensità, ma non è riuscito a creare occasioni sufficienti o a finalizzare le poche che ha avuto. In questa stagione 2025-26, la squadra di Gasperini dimostra di avere quel minimo di concretezza che può fare la differenza nei momenti decisivi.