Torino News
Pagelle Torino Atalanta, TOP e FLOP del match di Serie A
I voti, i top e i flop del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Atalanta
TOP: Krstovic
FLOP: Maripan
TORINO (3-4-2-1): Israel 5; Ismajli 5, Coco 5, Maripan 4.5 (dal 45 Tameze 5); Lazaro 5, Asllani 5.5, Ilic 4.5 (dal 45 Casadei 5), Biraghi 5; Vlasic 4.5 (dal 81 Anjorin SV), Aboukhlal 5.5 (dal 45 Adams 5); Simeone 5.5 (dal 69 Zapata 5).
Allenatore Baroni: 4
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 6.5, Hien 6 (dal 27 Ahanor 6.5), Djimsiti 6.5; Zappacosta 6, De Roon 6 (dal 87 Musah DV), Pasalic 6.5, Zalewski DV (dal 10 Bellanova 7); Samardzic 6, Sulemana 7 (dal 87’ Lookman SV); Krstovic 7 (dal 87 Maldini SV).
Allenatore Juric: 7
Torino Atalanta 0-3: Juric ne fa tre in dieci minuti e vince con merito. Baroni tra delusione e fischi
Moviola Torino Atalanta, l’episodio chiave del match