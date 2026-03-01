Connect with us
Pagelle Torino Lazio: splendono Simeone e Zapata, male Pellegrini e Ratkov

Pagelle Torino Lazio, i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Olimpico Grande Torino, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Torino Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti ai calciatori in campo.

TORINO (3-5-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Ismajli 6.5, Ebosse 6.5; Lazaro 6.5, Gineitis 6.5 (68’ Ilic 6), Prati 6 (84’ Tameze), Vlasic 6, Obrador 6.5 (72’ Nkounkou 6); Simeone 7 (84’ Kulenovic sv), Zapata 7 (72’ Casadei 6). All. D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5.5, Provstgaard 5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (65’ Tavares 6); Belahyane 5 (46’ Delle-Bashiru 5.5), Cataldi 6.5, Taylor 5.5; Cancellieri 5 (65’ Isaksen 5.5), Ratkov 5 (46’ Noslin 6), Zaccagni 5.5 (80’ Dia sv). All. Sarri.

