Pagelle Torino Milan: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Milan
TOP TORINO MILAN: Pulisic
FLOP TORINO MILAN: Coco, Maripan
PAGELLE TORINO MILAN:
TORINO (3-4-1-2): Israel 5; Tameze 5.5 (dal 78’ Masina SV), Maripan 5, Coco 5; Lazaro 5.5 (dall’84 Nkounkou SV), Anjorin 5.5 (dal 59′ Casadei 5.5), Asllani 5, Pedersen 6 (dall’84 Ngonge SV); Vlasic 7; Zapata 6.5, Che Adams 5 (dall’84 Aboukhlal SV).
All. Marco Baroni: 5
MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5, Gabbia 6, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6.5 (dall’88 Estupiñán SV), Loftus-Cheek 6.5, Modric 6, Rabiot 7, Bartesaghi 5.5 (dal 66’ Pulisic 8); Nkunku 6, Leao 5 (dal 31’ Ricci 6.5).
All. Massimiliano Allegri (in panchina Landucci): 6.5
