 Pagelle Torino Pisa, TOP e FLOP del match di Coppa Italia
Pagelle Torino Pisa, TOP e FLOP del match di Coppa Italia

3 secondi ago

I voti, i top e i flop del match valido per il secondo turno della Coppa Itakia 2025/26: pagelle Torino Pisa

TOP: Casadei
FLOP: Cuadrado

Torino (3-4-3): Paleari 6.5; Dembele 6, Coco 6, Ismajli 6; Pedersen 6.5, Tameze 6, Casadei 7, Nkounkou 6.5; Ngonge 6.5, Adams 6, Njie 6.
Allenatore: Baroni 6.5.

Pisa (3-5-2): Scuffet 5.5; Canestrelli 5.5, Albiol 5, Mbambi 5; Cuadrado 4, Vural 6, Højholt 5.5, Piccinini 5, Angori 5; Lorran 6, Meister 5.
Allenatore: Gilardino 5.

