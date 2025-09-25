Torino News
Pagelle Torino Pisa, TOP e FLOP del match di Coppa Italia
I voti, i top e i flop del match valido per il secondo turno della Coppa Itakia 2025/26: pagelle Torino Pisa
TOP: Casadei
FLOP: Cuadrado
Torino (3-4-3): Paleari 6.5; Dembele 6, Coco 6, Ismajli 6; Pedersen 6.5, Tameze 6, Casadei 7, Nkounkou 6.5; Ngonge 6.5, Adams 6, Njie 6.
Allenatore: Baroni 6.5.
Pisa (3-5-2): Scuffet 5.5; Canestrelli 5.5, Albiol 5, Mbambi 5; Cuadrado 4, Vural 6, Højholt 5.5, Piccinini 5, Angori 5; Lorran 6, Meister 5.
Allenatore: Gilardino 5.
Torino Pisa LIVE 1-0: ultimi minuti di gioco, espulso Cuadrado. Decide il gol di Casadei
Moviola Torino Pisa, l’episodio chiave del match