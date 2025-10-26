 Pagelle Verona Cagliari, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24
Pagelle Verona Cagliari, TOP e FLOP del match di Serie A

36 minuti ago

caprile

Pagelle Verona Cagliari, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A finito 2-2

Hellas Verona

Portiere

  • Montipò – 6.0: Ha effettuato alcuni interventi utili, ma è stato battuto due volte.
    Difensori
  • N. Valentini – 5.5: Alterna buone chiusure e disattenzioni che costano gol.
  • V. Nelsson – 5.5: Lotta bene ma viene aggirato in alcuni momenti decisivi.
  • U. Núñez – 5.0: Qualche sbavatura nell’anticipo, costata cara.
    Centrocampisti
  • J. Akpa Akpro – 5.5: Tambureggia e cerca volume, ma non sposta l’equilibrio.
  • S. Serdar – 5.0: Troppo statico nella fase di costruzione e poco incisivo.
  • R. Gagliardini – 5.0: Fatica a dettare i tempi e viene superato in alcuni duelli.
  • D. Bradaric – 5.5: Propositivo, qualche buona incursione, ma non sufficiente.
  • R. Belghali – 5.0: In emergenza senza brillare, la marcatura non è sempre controllata.
    Attaccanti
  • Giovane – 5.5: Impegno e qualche spunto, ma non concreti.
  • A. Sarr – 5.0: Entra con la partita in difficoltà, poco incisivo.
    Subentrati
  • A. Harroui – 5.5: Entra per dare freschezza, ma non trasforma la gara.
  • A. Onana / C. Cornet (se inseriti) – 5.5: Tentativi, ma senza vero impatto.
    Allenatore
  • Zanetti – 5.5: Scelte di gestione non sempre efficaci, soprattutto nei momenti chiave.

Migliore in campo: Bradaric (5.5)
Peggiore in campo: Núñez (5.0)

Cagliari

Portiere

  • Caprile – 6.0: Tenace quando chiamato in causa e non colpevole sui gol subiti.
    Difensori
  • Zappa – 6.0: Buono spunto sulla fascia, prova a dare ampiezza.
  • Zè Pedro – 5.5: Qualche sbavatura, ma supporta bene la mediana.
  • Idrissi – 6.0: Difensore aggiunto con qualche buona progressione.
    Centrocampisti
  • Palestra – 6.0: Buona presenza a centrocampo, rinsalda gli equilibri.
  • Liteta – 5.5: Meno brillante, soprattutto nella fase offensiva.
  • Prati – 5.5: Prova di sostanza ma poca creatività.
  • Obert – 6.0: Dinamico, contributo utile sulla fascia ovest.
    Trequartista / Appoggio offensivo
  • Gaetano – 6.0: Qualche spunto, l’assist decisivo o l’azione importante.
    Attaccanti
  • Borrelli – 6.5: Buona prova offensiva, lotta e fa salire la squadra.
  • (eventuale sostituto) – se entra un cambio offensivo nel finale e segna o partecipa al pareggio: 6.5-7.0
    Allenatore
  • Pisacane – 6.0: Buon assetto tattico, la squadra reagisce bene e strappa il pari.

Migliore in campo: Borrelli (6.5)
Peggiore in campo: Liteta / Prati (entrambi 5.5)

Commento finale

Partita intensa, con la Verona che domina alcuni momenti ma non concretizza e un Cagliari che punge meglio nei momenti decisivi. Per la Hellas pesa la mancanza di precisione e la poca lucidità nei momenti chiave; per i sardi, invece, merito al carattere e ai cambi che hanno inciso nel risultato. Un 2-2 che lascia più rimpianti ai padroni di casa e più fiducia agli ospiti.

Se vuoi, posso preparare anche le pagelle complete con i voti di tutti i giocatori in panchina, oppure evidenziare i migliori e peggiori cambi.

