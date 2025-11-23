 Pagelle Verona Parma, TOP e FLOP del match di Serie A disputato al Bentegodi - Calcio News 24
Connect with us

Hellas Verona News

Pagelle Verona Parma, TOP e FLOP del match di Serie A disputato al Bentegodi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

38 minuti ago

on

By

Pellegrino

Pagelle Verona Parma, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match valido per l’attuale giornata di Serie A 2025/2026

Queste le nostre pagelle di Verona Parma: ecco i top e flop del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Verona

  • Montipò 6,5 – Parate decisive che tengono la squadra in partita.
  • Bella-Kotchap 6 – Buona spinta nel primo tempo, più coperto nella ripresa.
  • Nelsson 5 – Fatica a contenere Pellegrino, poca precisione difensiva.
  • Nunez 6 (dal 18′ s.t.) – Buon impatto, recupera palloni e spinge con continuità.
  • Frese 5 – Poco incisivo, si vede raramente nelle azioni.
  • Belghali 5,5 – Giocate spesso affrettate, non sempre preciso.
  • Akpa Akpro 5,5 – Errori evitabili in costruzione, poca incisività.
  • Al Musrati 5,5 (dal 1′ s.t.) – Aumenta densità a centrocampo ma non incide abbastanza.
  • Gagliardini 6 – Tenta di far girare la palla, manca lo spunto tecnico.
  • Bernede 5 – Non trova ritmo, spesso ingabbiato dagli avversari.
  • Mosquera 6,5 (dal 9′ s.t.) – Caparbio, serve Giovane per il pareggio.
  • Bradaric 5,5 – Partita disordinata, troppi palloni persi.
  • Giovane 5,5 – Segna il pareggio ma commette un grave errore che regala la doppietta a Pellegrino.
  • Orban 5 – Troppo facilmente controllato dagli avversari.
  • Sarr 5,5 (dal 20′ s.t.) – Qualcosa in più rispetto a Orban, ma poco incisivo.
  • All. Zanetti 5,5 – Verona poco organizzato, i cambi non cambiano la manovra.

Parma

  • Corvi 6 – Sicuro, colpe limitate sul gol subito.
  • Delprato 6,5 – Dominante fisicamente, limita Orban.
  • Troilo 6 – Buona impostazione, qualche errore in chiusura.
  • Valenti 6 – Qualche sbavatura nei contrasti, ma gara positiva.
  • Britschgi 6 – Sufficiente, serve più attenzione in fase difensiva.
  • Valeri 5,5 (dal 32′ s.t.) – Lento e impreciso con la palla.
  • Bernabè 6 – Lotta e prova giocate individuali.
  • Keita 5 – Controllo iniziale, poi errori decisivi nella ripresa.
  • Lovik 6,5 – Fisico, copre bene e partecipa all’azione offensiva.
  • Sorensen 7 – Corre tanto, ottima visione e tecnica.
  • Cutrone 6 – Lavora intensamente in attacco e difesa, manca solo freddezza sotto porta.
  • Pellegrino 7,5 – Doppietta decisiva, sempre nel vivo del gioco.
  • All. Garcia 6,5 – Parma ben organizzato e concreto, gestione dei cambi efficace.

Related Topics:

Hellas Verona News

Verona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

23 Novembre 2025

By

Martins
Continue Reading

Hellas Verona News

Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

23 Novembre 2025

By

Pellegrino
Continue Reading