Pagelle Verona Parma, TOP e FLOP del match di Serie A disputato al Bentegodi - Calcio News 24

Queste le nostre pagelle di Verona Parma: ecco i top e flop del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.
Verona
- Montipò 6,5 – Parate decisive che tengono la squadra in partita.
- Bella-Kotchap 6 – Buona spinta nel primo tempo, più coperto nella ripresa.
- Nelsson 5 – Fatica a contenere Pellegrino, poca precisione difensiva.
- Nunez 6 (dal 18′ s.t.) – Buon impatto, recupera palloni e spinge con continuità.
- Frese 5 – Poco incisivo, si vede raramente nelle azioni.
- Belghali 5,5 – Giocate spesso affrettate, non sempre preciso.
- Akpa Akpro 5,5 – Errori evitabili in costruzione, poca incisività.
- Al Musrati 5,5 (dal 1′ s.t.) – Aumenta densità a centrocampo ma non incide abbastanza.
- Gagliardini 6 – Tenta di far girare la palla, manca lo spunto tecnico.
- Bernede 5 – Non trova ritmo, spesso ingabbiato dagli avversari.
- Mosquera 6,5 (dal 9′ s.t.) – Caparbio, serve Giovane per il pareggio.
- Bradaric 5,5 – Partita disordinata, troppi palloni persi.
- Giovane 5,5 – Segna il pareggio ma commette un grave errore che regala la doppietta a Pellegrino.
- Orban 5 – Troppo facilmente controllato dagli avversari.
- Sarr 5,5 (dal 20′ s.t.) – Qualcosa in più rispetto a Orban, ma poco incisivo.
- All. Zanetti 5,5 – Verona poco organizzato, i cambi non cambiano la manovra.
Parma
- Corvi 6 – Sicuro, colpe limitate sul gol subito.
- Delprato 6,5 – Dominante fisicamente, limita Orban.
- Troilo 6 – Buona impostazione, qualche errore in chiusura.
- Valenti 6 – Qualche sbavatura nei contrasti, ma gara positiva.
- Britschgi 6 – Sufficiente, serve più attenzione in fase difensiva.
- Valeri 5,5 (dal 32′ s.t.) – Lento e impreciso con la palla.
- Bernabè 6 – Lotta e prova giocate individuali.
- Keita 5 – Controllo iniziale, poi errori decisivi nella ripresa.
- Lovik 6,5 – Fisico, copre bene e partecipa all’azione offensiva.
- Sorensen 7 – Corre tanto, ottima visione e tecnica.
- Cutrone 6 – Lavora intensamente in attacco e difesa, manca solo freddezza sotto porta.
- Pellegrino 7,5 – Doppietta decisiva, sempre nel vivo del gioco.
- All. Garcia 6,5 – Parma ben organizzato e concreto, gestione dei cambi efficace.
