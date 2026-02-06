Connect with us
Pagelle Verona Pisa, vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. I VOTI

Pagelle Verona Pisa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

PAGELLE VERONA PISA

VERONA – Montipò 7; Slotsager 6, Nelsson 6, Edmundsson 6.5; Niasse 5 (70’ Lirola 6), Lovric 6 (85’ Harroui sv), Al-Musrati 6.5, Bernede 6 (46’ Serdar 5.5), Frese 5.5 (46’ Bradaric 5.5); Bowie 5, Orban 6 (82’ Mosquera sv). 

PISA – Scuffet 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Bozhinov 5.5 (69’ Calabresi 6); Touré 6.5, Loyola 6 (75’ Marin 6), Aebischer 6, Angori 6; Moreo 6; Stojilkovic 5 (69’ Meister 5.5), Durosinmi 5.5 (46’ Leris 6).

