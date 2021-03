Pairetto ricorda Parma-Spal: «Sapevamo fosse l’ultima»

Luca Pairetto era l’arbitro di Parma-Spal, gara che venne rinviata e poi fatta giocare: ecco il ricordo del direttore di gara su quella partita

«Erano le prime partite senza pubblico e ci tenevamo a dare una immagine positiva del nostro sport. Ci siamo preparati alla partita come al solito, abbiamo fatto riscaldamento, al terzo gradino delle scale che portavano al campo Faggiano arrivò da me e mi disse di attendere, era al telefono con Butti, capo dell’area competizioni della Lega e mi dice di rientrare nello spogliatoio, quando eravamo pronti a scendere in campo. Col passare dei minuti la sensazione nostra e delle squadre era che si andasse verso il rinvio della partita, poi arrivò l’ok. La partita si è svolta ma avevamo la sensazione che fosse l’ultima».